Όλα έτοιμα για την παράσταση μπαλέτου “Zorba the Greek” στην Πάφο

Όλα είναι έτοιμα για την παράσταση μπαλέτου “Zorba the Greek” στην Πάφο,η οποία πραγματοποιείται από την Celebrity galacy και την Εταιρεία Παπαδόπουλος & Σχοινής Παραγωγές, με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη ,όπως ανακοινώθηκε σήμερα στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου που δόθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Στην διάσκεψη παρέστησαν και μίλησαν για το έργο, ο μεγάλος συνθέτης και χορογράφος Lorca Massine, ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός και η ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Ο μεγάλος συνθέτης και χορογράφος Lorca Massine, κατά την διάσκεψη τύπου αναφέρθηκε στη βαθύτατη επίδραση της μουσικής ως μιας παγκόσμιας γλώσσας, η οποία υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής και των θρησκειών, ενώ μίλησε και για τον ελληνικό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της μουσικής σοφίας και στην ικανότητά της να αγγίζει τον άνθρωπο σε ένα ουσιαστικό και βαθιά συναισθηματικό επίπεδο. Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία, περιγράφοντας βραδινές συνεδρίες μουσικής δημιουργίας και συνεργασίας με άλλους καλλιτέχνες της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής.

Ο μεγάλος συνθέτης και χορογράφος υπογράμμισε ότι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη δεν περιορίζεται στη δημοφιλία της, αλλά χαρακτηρίζεται και από σοβαρές, προσιτές συνθέσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές και να εκτιμηθούν από το ευρύτερο κοινό.Τέλος, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει τις πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης, σημειώνοντας ότι τόσο το έργο όσο και η σιωπή του συνιστούν εύγλωττη μαρτυρία της καλλιτεχνικής του φιλοσοφίας.

Εξάλλου ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός ανέφερε πως είμαστε εδώ στην Πάφο για το Ζορμπά το μπαλέτο το οποίο έχει κάνει μια τεράστια πορεία από το 1987 σε όλο τον κόσμο, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι από τις λίγες φορές που το μπαλέτο εδώ στην Πάφο θα παιχτεί με όλες τις δυνάμεις ζωντανές. Συνήθως συνέχισε, είτε παίζουμε με όλη την ορχήστρα είτε παίζουμε με όλο το μπαλέτο , αυτή την στιγμή το να έχουμε την δυνατότητα να υπάρχει το μπαλέτο η ορχήστρα και η χορωδία είναι από τις λίγες φορές που παρουσιάζεται επί σκηνής.

Επεσήμανε ακόμη πως η παράσταση θα είναι μια πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη ευκαιρία για τους φίλους εδώ στην Πάφο να παρακολουθήσουν αυτό το καταπληκτικό κονσέρτο με τους θαυμάσιους συντελεστές . Ακολούθως εξήρε το έργο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου καθώς και το μουσικό σύνολο Διάσταση.

Η ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο πλαίσιο της διάσκεψης τύπου ανέφερε πως έχει συνδιάσει την Πάφο με πάρα πολύ ωραία μουσικά γεγονότα όπως την τελική εκδήλωση της Πάφου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, εκείνη την κρύα νύχτα από την οποία όμως δεν προήθηκε κανείς.

Ο ρόλος της στη συγκεκριμένη παράσταση μπαλέτου “Zorba the Greek”, είναι μικρός, είπε, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει , όταν της προτάθηκε η συμμετοχή της και δηλώνοντας πως « πέταξε η καρδιά της».

Είμαι είπε χαρακτηριστικά « τόσο χαρούμενη που χτες δεν μπορούσα να κρύψω την χαρά μου και την ανυπομονησία μου, για αυτό που θα συμβεί αύριο» λέγοντας πως θα είναι μαγεία. Όλα τα πράγματα πρόσθεσε ξεκινούν από μια σπίθα και αυτή η σπίθα αύριο και μεθαύριο θα ανάψει μια υπέροχη φωτιά στην καρδιά μας.

Επίσης, σε δηλώσεις της η Άλκηστης Πρωτοψάλτη, εξέφρασε την ικανοποίηση της που βρίσκεται στην όμορφη Πάφο για να συμμετάσχει στην υπέροχη διαδρομή του Ζορμπά» προσθέτοντας πως « χαίρομαι και εγώ που θα είμαι ένας συνδετικός κρίκος μέσα σ’ αυτή την υπέροχη ιστορία με τόσους εκπληκτικούς καλλιτέχνες με τον αξιόλογο και πολύ φίλο μου τον μαέστρο τον Λουκά Καριτινό , με την ορχήστρα, με την διάσταση».

Η κ. Πρωτοψάλτη ανέφερε πως τόσο τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη όσο και η ιστορία του Ζορμπά είναι καταπληκτικά, προσθέτοντας πως είναι μια παράσταση που θα γραφτεί με πλατινένια γράμματα στην ψυχή και στην καρδιά μας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος για τον Δήμο Πάφου, αλλά και η διευθύντρια του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου, κυρία Άντρια Λαού.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος μιλώντας στην διάσκεψη τύπου ανέφερε υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση του κοινού ακόμη και από το εξωτερικό για την παράσταση μπαλέτου “Zorba the Greek”.

O κ. Φαίδωνος ανήγγειλε επ’ ευκαιρίας πως η προσπάθεια τους ως Δήμος Πάφου εστιάζεται, όπως ο Σεπτέμβρης να είναι ο σημαντικότερος πολιτιστικός μήνας της πόλης. Ενδεικτικά είπε πως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα διεξάγεται η όπερα μόνιμα όπως γίνεται εδώ και 25 χρόνια, και τελευταία μέρα θα λαμβάνει επίσης χώρα μια εκδήλωση του επιπέδου της παράστασης μπαλέτου “Zorba the Greek”. Ο κ. Φαίδωνος είπε πως ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη από μηνύματα και αξίες και δεν μπορεί να τρέφεται μόνο από την οικονομική ανάπτυξη και από τα χρήματα.

Χαρακτηριστικά είπε πως εάν δεν δώσεις στις κοινωνίες πνευματική τροφή εάν δεν δώσεις κουλτούρα και πολιτισμό δεν μπορεί να ελπίζεις για το αύριο και δεν μπορεί να αναμένεις ότι θα υπάρξει μια σοβαρή πρόοδος των λαών και των κοινωνιών.

Τέλος η κ. Λαού εκ μέρους του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου, ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την πρωτοβουλία να διαθέσουν μέρος των εσόδων από κάθε εισητήριο της παράστασης για την στήριξη του έργου που επιτελεί το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου.

Ακολούθως μίλησε για το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου και για την δράση του ως ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός.