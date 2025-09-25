Το Τμήμα Δασών απαντά στις επικρίσεις για δημιουργία θεματικού κήπου στο Πάρκο Ακαδημίας

Το Τμήμα Δασών εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη για να απαντήσει σε επικρίσεις σε σχέση με τη δημιουργία θεματικού κήπου με την ονομασία «Κήπος της Ειρήνης» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας.

Στην ανακοίνωση εξηγεί ότι ο σχεδιασμός για τον «Κήπο της Ειρήνης» έγινε με τρόπο έτσι που να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταστραφούν δέντρα ή άλλο είδος βλάστησης που υπάρχουν στο χώρο.

Επιπρόσθετα αναφέρει ότι για τη δημιουργία του κήπου ήταν απαραίτητο να μετακινηθεί μικρός αριθμός μικρών φυτών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο φυτώριο Αθαλάσσας για μεταφύτευση και χρήση σε άλλους χώρους.

Διευκρινίζει εξάλλου ότι δεν θα αποκοπούν και δεν θα μετακινηθούν άλλα φυτά και ότι πέραν των μικρών διαστάσεων δέντρων ελιάς που θα εγκατασταθούν στο χώρο για σκοπούς του έργου, θα γίνει εγκατάσταση 3 ώριμων δέντρων ελιάς, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Ο σχεδιασμός έγινε με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και ο κήπος θα αποτελέσει ένα στολίδι για την περιοχή, ενισχύοντας την προσφορά προς το κοινό, αναφέρει το Τμήμα Δασών.

ΚΥΠΕ