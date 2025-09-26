Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μάχη εφέσεων για την ποινή στον Γιαννάκη - Δεύτερο επεισόδιο στο δικαστήριο για τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η Νομική Υπηρεσία καταχώρισε έφεση επιδιώκοντας αύξηση της ποινής και η υπεράσπιση εγείρει θέμα για τη διαδοχικότητα

Μετά την υπεράσπιση του τέως επίτροπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη, έφεση για την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σε σχέση με την ποινή που επιβλήθηκε καταχώρισε και η Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η έφεση καταχωρίσθηκε χθες, τελευταία ημέρα της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σχετική...

