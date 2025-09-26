Οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον απεργία

Οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού προχωρούν από απόψε σε επ’ αόριστον απεργία, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στο νέο αυτοματοποιημένο σύστημα εισαγωγών που τέθηκε σε εφαρμογή.

Το πρωί είχαν πραγματοποιήσει 24ωρη στάση εργασίας, με βασικό αίτημα να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του συστήματος, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και τεχνικά προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά αναφέρουν την έλλειψη βασικών στοιχείων, όπως το όνομα του παραλήπτη στα εμπορευματοκιβώτια, κάτι που προκαλεί, όπως τονίζουν, σύγχυση και καθυστερήσεις στις διαδικασίες.

Η απόφαση για κλιμάκωση λήφθηκε κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτελωνιστών. Στη συνέλευση σημειώθηκε ότι οι εκτελωνιστές ενημερώθηκαν για την άρνηση της διεύθυνσης του Τμήματος Τελωνείων να παραχωρήσει οποιαδήποτε παράταση, παρά τα αιτήματα του κλάδου.

Οι εκτελωνιστές υποστηρίζουν ότι η λειτουργία του νέου συστήματος, όπως εφαρμόζεται, δεν επιτρέπει την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών και επηρεάζει αρνητικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το ευρύτερο εμπόριο. Από την πλευρά τους, τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά ζητούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν το σύστημα εφαρμοστεί πλήρως, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού.