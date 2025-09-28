Θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεμεσό με θύμα 34χρονο οδηγό μοτοσικλέτας - Συνελήφθη η οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι στην οδό Καντάτας, στον συνοικισμό Λινοπέτρας, με θύμα τον 34χρονο μοτοσικλετιστή Mohamed Al Ahmed., τέως κάτοικο Κύπρου.

Εικοσάχρονη, οδηγώντας σαλούν και κινούμενη δυτικά, επιχείρησε να στρίψει δεξιά στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, με κατεύθυνση προς βορρά. Κατά τη στροφή, ανέκοψε την πορεία μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινείτο νότια στη λεωφόρο.

Ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα αλκοτέστ και ναρκοτέστ στην 20χρονη οδηγό ήταν αρνητικά. Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, ενώ διερευνάται κατά πόσο το φορούσε ο μοτοσικλετιστής.

H 20χρονη οδηγός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.