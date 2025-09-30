Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάρνακα: Στο νοσοκομείο άντρας που έπεσε από τοίχο αντιστήριξης 10 μέτρων

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας το βράδυ της Δευτέρας όταν έπεσε από ύψος 10 μέτρων κατά τη διάβαση του από τοίχο αντιστήριξης βουνοπλαγιάς στην Λάρνακα.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πλατφόρμα Χ, αναφέρεται ότι γι τη διάσωση του άνδρα ανταποκρίθηκαν οι Σταθμοί Λάρνακας με ομάδα και όχημα διάσωσης γύρω στις 22:49 το βράδυ.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και «σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων έγινε σταθεροποίηση, τοποθέτηση του σε φορείο και μεταφορά του στο ασθενοφόρο όπου και διακομίσθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

