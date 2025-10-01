Απόπειρα φόνου κατά 62χρονου: Συνελήφθη 36χρονος, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του θύματος

Γύρω στις 12.20 χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε, μετά από πληροφορία, αναίσθητο πρόσωπο μέσα σε αυτοκίνητο στην επαρχία Λευκωσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 62χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον 36χρονου, κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 62χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.