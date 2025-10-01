Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Απόπειρα φόνου κατά 62χρονου: Συνελήφθη 36χρονος, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του θύματος

Ο 62χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Γύρω στις 12.20 χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε, μετά από πληροφορία, αναίσθητο πρόσωπο μέσα σε αυτοκίνητο στην επαρχία Λευκωσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 62χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον 36χρονου, κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

