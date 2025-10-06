Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο Αζερμπαϊτζάν ο Τατάρ για τη σύνοδο κορυφής του ΟΤΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι το ψευδοκράτος προωθεί καθημερινά τις σχέσεις της με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. «Η έννοια του 'ένα έθνος, τρία κράτη' γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη».

Στο Αζερμπαϊτζάν κατόπιν πρόσκλησης του Αζέρου Προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ για να συμμετάσχει στη 12η Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) μετέβη ο Ερσίν Τατάρ, τον οποίο στο αεροδρόμιο στο Μπακού υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ελνούρ Μαμμάντοφ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η σύνοδος κορυφής θα γίνει στη Γαμπάλα σήμερα και αύριο, όπου ο κ. Τατάρ θα μεταβεί μέσω Μπακού. Μαζί με τον κ. Τατάρ βρίσκονται ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, η «πρόεδρος» της «κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας» ψευδοκράτους – Αζερμπαϊτζάν Ρεσμιγιέ Καναλτάι, ο Χουσεΐν Ισικσάλ, σύμβουλος του Τ/κ ηγέτη και ο ειδικός σύμβουλος Γκιόχαν Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι το ψευδοκράτος προωθεί καθημερινά τις σχέσεις της με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. «Η έννοια του 'ένα έθνος, τρία κράτη' γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΙΑΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα