Στο Αζερμπαϊτζάν ο Τατάρ για τη σύνοδο κορυφής του ΟΤΚ

Στο Αζερμπαϊτζάν κατόπιν πρόσκλησης του Αζέρου Προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ για να συμμετάσχει στη 12η Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) μετέβη ο Ερσίν Τατάρ, τον οποίο στο αεροδρόμιο στο Μπακού υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ελνούρ Μαμμάντοφ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η σύνοδος κορυφής θα γίνει στη Γαμπάλα σήμερα και αύριο, όπου ο κ. Τατάρ θα μεταβεί μέσω Μπακού. Μαζί με τον κ. Τατάρ βρίσκονται ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, η «πρόεδρος» της «κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας» ψευδοκράτους – Αζερμπαϊτζάν Ρεσμιγιέ Καναλτάι, ο Χουσεΐν Ισικσάλ, σύμβουλος του Τ/κ ηγέτη και ο ειδικός σύμβουλος Γκιόχαν Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι το ψευδοκράτος προωθεί καθημερινά τις σχέσεις της με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. «Η έννοια του 'ένα έθνος, τρία κράτη' γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη».

Πηγή: ΚΥΠΕ