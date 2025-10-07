Δαπάνες διατροφής και κατώτατος μισθός στα κατεχόμενα σχεδόν το ίδιο

Οι δαπάνες μόνο για τρόφιμα για μια τετραμελή οικογένεια έχουν φτάσει τις 34.158 ΤΛ (711 ευρώ) το μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας KTAMS, όμως το υψηλό κόστος ζωής διαβρώνει τους μισθούς και η ανισότητα εισοδήματος βαθαίνει, σύμφωνα με ειδικούς, γράφει η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί.

Το κόστος ζωής μόνο για τρόφιμα, αναφέρει το δημοσίευμα, αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των μισθωτών βρίσκεται πλέον στην κατηγορία των «φτωχών εισοδήματος». Οι «δημόσιοι» υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό βασίζονται σε πιστωτικές κάρτες ή δάνεια για να τα βγάλουν πέρα, η μεσαία τάξη έχει εξαρτηθεί από το χρέος κι αυτή η κατάσταση δείχνει την επιδείνωση του κοινωνικού ιστού, προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Η Κίπρις ποστασί αναφέρει ότι οικονομολόγοι σημειώνουν πως η μεσαία τάξη συρρικνώνεται ραγδαία και η πυραμίδα εισοδήματος έχει γίνει διττή, καθώς η ομάδα με υψηλότερα εισοδήματα προστατεύεται από τα κέρδη που βασίζονται σε ξένο νόμισμα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των περισσοτέρων έχει μειωθεί λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Τα στοιχεία της KTAMS δείχνουν ότι ακόμη και τα έξοδα για τρόφιμα εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η κατάσταση σχετίζεται με το μοντέλο παραγωγής που εξαρτάται από τις εισαγωγές, το κόστος ενέργειας και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σημειώνει η Κίπρις ποστασί.

Οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι τονίζουν ότι οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές δεν έχουν μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, και με το διευρυνόμενο χάσμα εισοδήματος, η κουλτούρα της αποταμίευσης έχει αντικατασταθεί από τη συνήθεια της «ζωής με χρέος».

Το όριο της φτώχειας στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε ότι είναι περίπου στις 34.500 ΤΛ λόγω αύξησης του πληθυσμού, δηλαδή 719 ευρώ περίπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ