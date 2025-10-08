Έλενα Περικλέους: Η νέα Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού – Αναμένεται η ανακοίνωση της Προεδρίας

Την πρώην αντιπρόεδρο Β’ της ΕΔΕΚ και εκπαιδευτικό Έλενα Περικλέους αποφάσισε να διορίσει Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η κ. Περικλέους είναι μέλος της ΕΔΕΚ και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος Β’ του κόμματος για δέκα χρόνια. Είναι διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, με απόσπαση στο υφυπουργείο Πολιτισμού.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την κ. Περικλέους χθες για την πρόθεση του και έλαβε θετική απάντηση. Το όνομα της κ. Περικλέους θα τεθεί ενώπιον των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα και θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της συνεδρίας.