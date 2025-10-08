Αντικαταστάτρια του Τρόκκου η Ανδρούλλα Ελευθερίου - Διορίστηκε μέλος στο ΔΣ του ΟΚΥπΥ

Την Ανδρούλλα Ελευθερίου διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε αντικατάσταση του Ανδρέα Τρόκκου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση.

Η θητεία της θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου, δηλαδή έως τις 9 Μαΐου 2028.

Η κ. Ελευθερίου, σημειώνεται, είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, Πρόεδρος της Ανώτατης Επιστημονικής Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων Θαλασσαιμίας (SITA), Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA) και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας.