Σκάλωσε η ανάπλαση του πυρήνα της Πύλας

Διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει στην πορεία έχουν καθυστερήσει σημαντικά την προκήρυξη του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα ανάπλασης της κεντρικής πλατείας και του πυρήνα του μεικτού χωριού Πύλα, στην επαρχία Λάρνακας. Ήδη το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση περίπου ενάμιση χρόνου.

Θα πλησιάσει τα δύο χρόνια, όπως όλα δείχνουν, η καθυστέρηση στην προκήρυξη των προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα ανάπλασης της κεντρικής πλατείας και του πυρήνα της Πύλας. Ένα έργο το οποίο αρχικά υπολογιζόταν να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2024 και να ολοκληρωθεί περί τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2026, αλλά οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που προέ...

