Στις 17 Οκτωβρίου μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Τον τέως Μητροπολίτη Πάφου θα συνοδεύσει ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος

Στις 17 Οκτωβρίου μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός , κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου,σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τον τέως Μητροπολίτη Πάφου θα συνοδεύσει ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος που τελικά αναλαμβάνει την υποστήριξη του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς έχει καταθέσει και υποστηρίξει έκκλητες πρόσφυγες ενώπιον του Οικουμενικού Θρόνου.

 Όπως αναφέρθηκε αναλαμβάνει την υποστήριξη εκκλήτου προσφυγής Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Κύπρου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία αποφασίστηκε η έκπτωσή του από τον επισκοπικό θρόνο .

Ήδη ο τέως Μητροπολίτης Πάφου έχει ενημερωθεί και ετοιμάζεται για την αναχώρηση του την ερχόμενη Παρασκευή.

ΤΥΧΙΚΟΣ

