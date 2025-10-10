Αρχίζει σήμερα η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών στην επαρχία Λάρνακας

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κίνδυνος για τσουνάμι

Με προτεραιότητα στις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλές απώλειες νερού, αρχίζει από σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών του Δήμου Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «η πρώτη φάση του έργου θα καλύψει την περιοχή μεταξύ του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδιών και της εκκλησίας του Αγίου Σάββα».

Προστίθεται πως «μέχρι τον Ιούνιο του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος αυτόματης καταγραφής κατανάλωσης νερού, μέσω αντικατάστασης τουλάχιστον 25.000 οικιακών υδρομετρητών στα υποστατικά καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλλουν την ωριαία κατανάλωση νερού των υποστατικών σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης».

Υπενθυμίζεται ότι «οι έξυπνοι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν σε περιοχές ύδρευσης του ΕΟΑ Λάρνακας,, οι οποίες παρουσιάζουν ψηλές ποσότητες απωλειών νερού ή λειτουργικά προβλήματα, και ειδικότερα σε περιοχές της Αραδίππου και των Λιβαδιών, καθώς και περιοχές της Λάρνακας με έντονη εμπορική δραστηριότητα και υψηλές καταναλώσεις. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο ΕΟΑΛ προγραμματίζει την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και σε άλλες περιοχές της αρμοδιότητάς του».

Όπως αναφέρεται, «πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον ΕΟΑ Λάρνακας, καθώς θα επιτρέψει τον καθημερινό υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου των περιοχών, τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών στα δίκτυα διανομής, τη  βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, και τη μείωση του ατιμολόγητου νερού».

Παράλληλα, «το έργο θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές, όπως τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της κατανάλωσης στα υποστατικά τους μέσω πλατφόρμας καταναλωτή, τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των υποστατικών και τη μείωση πιθανότητας υπερχρεώσεων λόγω μη εντοπισμένων απωλειών νερού».

Σημειώνεται ότι «το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και από ιδίους πόρους του ΕΟΑ Λάρνακας».

ΚΥΠΕ

