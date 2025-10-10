Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος από Ανθούπολη σε Ανάγυια: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου τμήματος του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, από την Ανθούπολη μέχρι την Ανάγυια, προκήρυξε την Παρασκευή το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου του 2025.

Το έργο αφορά σε νέο αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 9,4 χιλιομέτρων με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και περιλαμβάνει την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων, γέφυρας και διαβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 40 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 18 μήνες. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2026.

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €95.000.000 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» με ποσό συγχρηματοδότησης της τάξης των €43,4εκ.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Μεταφορών, πρόκειται για έργο τεχνικό που κατατάσσεται στην Α΄ Τάξη Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

