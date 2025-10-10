Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος από Ανθούπολη σε Ανάγυια: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €95.000.000 εξαιρουμένου του ΦΠΑ - Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 40 μήνες

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου τμήματος του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, από την Ανθούπολη μέχρι την Ανάγυια, προκήρυξε την Παρασκευή το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου του 2025.

Το έργο αφορά σε νέο αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 9,4 χιλιομέτρων με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και περιλαμβάνει την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων, γέφυρας και διαβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 40 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 18 μήνες. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2026.

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €95.000.000 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» με ποσό συγχρηματοδότησης της τάξης των €43,4εκ.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Μεταφορών, πρόκειται για έργο τεχνικό που κατατάσσεται στην Α΄ Τάξη Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα