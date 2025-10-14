Κυβερνητικές ιστοσελίδες εκτός λειτουργίας- Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας λέει το Υφ. Ερευνας

Κυβερνητικές διαδικτυακές πλατφόρμες είναι εδώ και ώρα μη διαθέσιμες για τους πολίτες.

Μεταξύ των ιστοσελίδων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας βρίσκονται το TaxisNet και το CY Login, με τους χρήστες να αναφέρουν πως κατά την προσπάθεια σύνδεσης εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τα αίτια της διακοπής της λειτουργίας των ιστοσελίδων, ούτε έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα ή για ζήτημα ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί εντός των επόμενων 2 ωρών.

Το Τμήμα Φορολογίας δεν φαίνεται να αλλάζει την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που με βάση τη νέα παράσταση που δόθηκε, λήγει αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες επίθεση από χάκερ δέχθηκαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν δεδομένα στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web). Ανάμεσα στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνονται στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από αλληλογραφία που προοριζόταν για το Προεδρικό Μέγαρο, υπουργεία, πρεσβείες, Αστυνομία και Κεντρικές Φυλακές.

Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας, λέει το Υφ. Ερευνας

Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας, τονίζει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την αδυναμία πρόσβασης σε κρατικές ιστοσελίδες.

Σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα παρατηρείται προσωρινή δυσλειτουργία στην πρόσβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους, λόγω τεχνικού ζητήματος που προέκυψε από αποκοπή καλωδίου του παρόχου τηλεπικοινωνιών.

Οι τεχνικές ομάδες, αναφέρει, εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας εντός των επόμενων ωρών.

"Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας" τονίζει το Υφυπουργείο και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.

Σε βλάβη καλωδίου οφείλεται το πρόβλημα με κυβερνητικές ιστοσελίδες, λένε αρμόδιες πηγές

Σε βλάβη καλωδίου για επιδιόρθωση της οποίας καταβάλλονται προσπάθειες και όχι σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται η διακοπή λειτουργίας ορισμένων επίσημων ιστοσελίδων, όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.

«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», ανέφεραν σε σχέση με το θέμα οι ίδιες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Το πρόβλημα, πρόσθεσαν, «οφείλεται σε βλάβη καλωδίου τηλεπικοινωνιακού φορέα, για επιδιόρθωση της οποίας καταβάλλονται προσπάθειες».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ