Τα σταφύλια της μνήμης της μελετήτριας της παράδοσης Άννας Τσέλεπου

Ποικιλία σταφυλιού Σιδερίτης.

Ο πατέρας της μητέρας της Άννας Τσέλεπου, μελετήτρια της παράδοσης, όπως αναφέρει η ίδια σε σχετική ανάρτηση της, ο παππούς Γιαννής ο βρακοφόρος στην φωτογραφία έζησε πολλά χρόνια μαζί τους, στο μικρό του σπιτάκι στο πίσω μέρος της αυλής τους.

Ο λατρεμένος σοφός παππούς μας σημειώνει, "που χαράζει την ζωή μας μοναδικά".

Όπως αναφέρει η κ.Τσέλεπου ο παππούς ο Φαρφαράς αγαπούσε πολύ την γη τα χωράφια και τα αμπέλια.

Περβολάρης. "ρεσπέρης" σε όλη του την ζωή.

Μπροστά από το σπιτάκι του φύτεψε στα τελευταία χρόνια της ζωής του σε κληματαριά την υπέροχη ποικιλία σταφυλιών "σιδερίτης", "για να έχουμεν κόρη μου τα Χριστούγεννα τα Φώτα στην γιορτή μου σταφίλιν να φάμεν" έλεγε στην μάνα της.

Το πρόσεχε σαν τα μάτια του.

Θυμάται ακόμη με πόση προσοχή στο τέλος όταν ψήνώνταν το "σακκούλωνε" να το προφυλάξει από τα πουλιά που το γυρόφερναν.

Κάθε μέρα ανέθετε στον αδελφό της Άννας τον Γιάννο (σήμερα οινοπαραγωγός) Ktima Tselepos-Κτήμα Τσέλεπου να το προσέχει.

"Το σταφύλιν τζιαι τα μάθκια σου Γιάννο μου" έλεγε.

Το κόβανε προσθέτει τέλος Νοέμβρη - Δεκέμβρη και το απολαμβάναμε γύρω από το φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη τραπέζι στο καμαράκι του.

Σταφύλι, ευχές ( ευτζιές), ιστορίες, παροιμίες, γνωμικά για τα ορφανά εγγόνια του που λάτρευε. Οικογενειακές μνήμες με ανεκτίμητη αξία, καταλήγει η κ.Τσέλεπου.





