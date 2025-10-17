Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Πάνω από δύο ώρες παρέμεινε στο Φανάρι την Παρασκευή ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο τέως Μητροπολίτης έφτασε στο Φανάρι γύρω στις 11.00 το πρωί για την εξέταση τους εκκλήτου που κατέθεσε ο ίδιος εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας τη Κύπρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος.

Παρουσιάστηκε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 11.30 και αποχώρησε από το Φανάρι στις 13.30. Τον Τυχικό συνόδευε ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος ο οποίος ωστόσο δεν έγινε δεκτός στην Ιερά Σύνοδο καθότι δεν μπορούν να παραστούν εκεί κοσμικοί.

ΚΥΠΕ