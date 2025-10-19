Φόνος Δημοσθένους: Αναμένονται εξελίξεις εντός 24ώρου - Άλλα δύο πρόσωπα στο κάδρο των ανακριτών

Αισιοδοξία εκφράζουν αστυνομικές πηγές ως προς την πορεία των ερευνών για τη δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους. Το πρωί οι Αρχές οδήγησαν με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τον 44χρονο ύποπτο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, εξασφαλίζοντας διάταγμα προσωποκράτησής του για 8 ημέρες. Στη συνέχεια, ο ύποπτος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου ανακρίθηκε, γραπτώς, για πρώτη φορά από τη στιγμή της σύλληψής του.

Διαβάστε επίσης: Παρακολουθούσαν τον Δημοσθένους για μέρες - Υπό 8ήμερη κράτηση ο 44χρονος

Οι ανακριτές θεωρούν ως μία πρώτη επιτυχία τη σύλληψη του 44χρονου, δεδομένου ότι μαζί με τα σημαντικότατα τεκμήρια αλλά και κλειστά κυκλώματα που έχουν στην κατοχή τους, έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις έρευνες. Περαιτέρω, κλειδί είναι τα αποτελέσματα διάφορων επιστημονικών εξετάσεων, όπως και το ζήτημα των συστημάτων ασφαλείας της Rolls Royce, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.

Τουλάχιστον άλλα δύο πρόσωπα στο κάδρο

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται το politis.com.cy, στην κατάθεσή του ο 44χρονος εκφράζει συγκεκριμένους ισχυρισμούς που ίσως ανοίξουν ακόμα περισσότερο τον κύκλο των συλλήψεων. Ήδη, τουλάχιστον άλλα δύο πρόσωπα βρίσκονται στο κάδρο των ανακριτών και δεν αποκλείεται ακόμα και εντός της Κυριακής να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για δύο πρόσωπα, τα οποία φέρεται να συνδέει ο 44χρονος με την μοτοσικλέτα, αφού ο ίδιος επιμένει ότι όχι μόνο δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία, αλλά δεν είχε καν στην κατοχή του τη μοτοσικλέτα.

Ενώνουν τις κουκίδες

Ταυτόχρονα, οι ανακριτές προσπαθούν να δέσουν με απόλυτη ακρίβεια (γεωγραφική και χρονική) το παζλ της διαδρομής που ακολούθησαν οι εκτελεστές και οι τυχόν συνεργάτες τους, μετά τη δολοφονία αλλά και μετά τον εμπρησμό του βαν. Συγκεκριμένα, αν και έχουν στην κατοχή τους αρκετά κλειστά κυκλώματα που δείχνουν τη διαδρομή, υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, λίγο πριν τον εμπρησμό του βαν, καταγράφηκε σε κλειστό κύκλωμα μοτοσικλέτα -ίδιου τύπου και χρώματος με αυτή που εντοπίστηκε και ανήκει στον 44χρονο- να ακολουθεί το βαν στον χωματόδρομο που βρέθηκε αργότερα καμένο στη Γερμασόγεια.

Το εν λόγω στοιχείο θέτει ερωτήματα για το πού βρισκόταν η μοτοσικλέτα τα προηγούμενα λεπτά και την ώρα της εγκληματικής ενέργειας. Το σενάριο τού να ήταν εντός του βαν φαίνεται να έχει αποκλειστεί από τους ανακριτές, με επικρατέστερη εκδοχή η μοτοσικλέτα να ήταν σε άλλο σημείο ή ακόμα να υπήρχε και τρίτος συνεργός που έδρασε με τη μοτοσικλέτα, βοηθώντας τους εκτελεστές και επιβαίνοντες στο βαν στο να διαφύγουν. Το ερώτημα αυτό θα ξεκαθαρίσει από περαιτέρω εξετάσεις των κλειστών κυκλωμάτων.

Το όπλο και το δεύτερο όχημα

Ακόμα, αν και υπάρχουν εκτιμήσεις, άλυτο παραμένει το μυστήριο για το πώς μετέφεραν το όπλο, μετά τον εμπρησμό του βαν. Η βαλλιστική εξέταση ίσως δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις για τον τύπο του όπλου, όμως υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο αυτό χωρούσε στην τσάντα πλάτης του συνοδηγού της μοτοσικλέτας ή αν το πήρε τρίτο πρόσωπο και το μετέφερε σε άλλο σημείο. Πάντως το ότι δεν το έκαψαν εντός του βαν, είναι ζήτημα που επίσης βρίσκεται στο κάδρο.

Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον άλλο ένα όχημα που εμπλέκεται στο σχέδιο δολοφονίας και μετέφερε τους δράστες, αφού εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα.