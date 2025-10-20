Η μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι υπόθεση όλων μας

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθειες στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι μία στις οκτώ γυναίκες θα αναπτύξει τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή της, ενώ μόνο το 2020 καταγράφηκαν περισσότερα από 355.000 νέα περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Κύπρο, οι αριθμοί της τελευταίας χρονιάς καταδεικνύουν ότι η ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το 2024, ανιχνεύθηκαν 849 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε γυναίκες, καταγράφοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και εννέα νέα περιστατικά σε άνδρες. Παράλληλα, 273 γυναίκες διαγνώστηκαν με γυναικολογικό καρκίνο, αριθμός που συνιστά αύξηση της τάξης του 20%. Την ίδια χρονιά, 285 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο του μαστού ή άλλες μορφές γυναικολογικού καρκίνου.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ιστορίες ανθρώπων που δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή ενημέρωση συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως σημαντική είναι και η ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Σε αυτή τη διαδρομή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οργανισμοί που ενώνουν τη φωνή τους με εκείνη των ασθενών, διεκδικώντας καλύτερη ενημέρωση, ίση πρόσβαση στη φροντίδα και ενίσχυση της έρευνας. Η Europa Donna Κύπρου εδώ και δύο δεκαετίες παραμένει σημείο αναφοράς για τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν τη νόσο και των οικογενειών τους. Ως μέλος της ευρωπαϊκής συμμαχίας The European Breast Cancer Coalition, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση του κοινού, στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.

Καμπάνια “Support Pink” του Bean Bar

Πιστή στην αποστολή της να πρωτοστατεί στα ζητήματα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, η αλυσίδα καφέ Bean Bar ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τη Europa Donna Κύπρου, στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, μέσα από τη νέα καμπάνια “Support Pink”. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, όλα τα καταστήματα Bean Bar θα διαθέτουν προς πώληση limited edition macarons με γεύση φράουλα, σε ροζ συσκευασίες των τριών και δέκα τεμαχίων, φέροντας το διακριτικό αυτοκόλλητο “Support Pink”. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην Europa Donna Κύπρου, ενισχύοντας το έργο της οργάνωσης και το μήνυμα της συλλογικής δράσης.

Η καμπάνια “Support Pink” αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του Bean Bar στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε μικρή, καθημερινή επιλογή μπορεί να μετατραπεί σε πράξη ουσιαστικής προσφοράς. Γιατί η μάχη κατά του καρκίνου του μαστού δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια μοναχική διαδρομή αλλά υπόθεση όλων μας.