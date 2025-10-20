Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λιθουανία: Ο Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο ΥΠΕΞ, Κ.Μπούντρις

Αναφέρθηκε στην πιθανή συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στη Βουδαπέστη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

"Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας", σημείωσε ο Λιθουανός υπουργός πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

