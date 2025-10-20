Τουρκικά πρωτοσέλιδα για νίκη Ερχιουρμάν: Αναφορές σε "έκπληξη" και "νέα εποχή"

«Νέα εποχή» βλέπει στην Κύπρο ο τουρκικός Τύπος με τις ‘εκλογές’ Τ/Κ ενώ κοινό στοιχείο όλων είναι η προβολή του μηνύματος του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν που συνεχάρη τον νέο «πρόεδρο» του ψευδοκράτους, αντίθετα με τον ακροδεξιό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί ο οποίος δεν συνεχάρη τον Ερχιουρμάν, αλλά ζήτησε ‘ακύρωση’ των ‘εκλογών’ στα κατεχόμενα και ένταξη του ψευδοκράτους στην Τουρκία, αποκηρύσσοντας την ομοσπονδία.

Η "Χουριέτ" με τίτλο «Στην Κύπρο κέρδισε ο Ερχιουρμάν» κάνει λόγο για «έκπληξη στις εκλογές των Τουρκοκυπρίων που είχαν χαρακτήρα δημοψηφίσματος». Επισημαίνει ότι «οι ψηφοφόροι προτίμησαν τον Ερχιουρμάν που στηρίζει την ομοσπονδία με τους Ελληνοκυπρίους, αντί για τον Ερσίν Τατάρ που υποστηρίζει λύση δύο κρατών». Προσθέτει ότι ο Ερχιουρμάν «δήλωσε πως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα υπάρχει συνεννόηση με την Τουρκία» και ότι «τον συνεχάρη ο Πρόεδρος Ερντογάν». Η εφημερίδα προβάλλει και τη δήλωση Μπαχτσελί, ότι «η ‘τδβκ’ πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία».

Η "Σαμπάχ" έχει τίτλο «Εποχή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ‘τδβκ’» και τονίζει τη συγχαρητήρια δήλωση του Ερντογάν. Ο αρθρογράφος Γιαβούζ Ντονάτ γράφει ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στα κατεχόμενα ο Ερχιουρμάν του είχε πει: «Αν εκλεγώ, θα πορευθούμε μαζί με την Άγκυρα. Όταν ήμουν ‘πρωθυπουργός’, συνεργάστηκα αρμονικά με τον Ερντογάν, το ίδιο θα κάνω και τώρα».

Η "Σοζτζού" έχει τίτλο «Υπόγειο κύμα στην Κύπρο», επισημαίνοντας ότι «ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ερχιουρμάν κέρδισε, ενώ ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΡ Ερσίν Τατάρ υπέστη βαριά ήττα». Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι «εκλογές» σηματοδοτούν «αλλαγή πορείας υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης». Δίπλα στη βασική είδηση φιλοξενεί και δηλώσεις του Ντεβλέτ Μπαχτσελί με τίτλο «Η ‘τδβκ’ πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία».

Η "Τζουμχουριέτ" γράφει για «Εποχή Ερχιουρμάν», ενώ η "Τουρκίγε" τονίζει το μήνυμά του ότι «Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς την Τουρκία».

Παρόμοιοι τίτλοι στη "Γενί Σαφάκ" («Εποχή Ερχιουρμάν στην τδβκ») και στην "Ακσάμ" («Στην τδβκ νέος πρόεδρος ο Ερχιουρμάν»), ενώ η Μιλλιέτ περιγράφει το κλίμα με τον τίτλο «Νέα σελίδα στη βόρεια Κύπρο».

Η τουρκική ειδησεογραφία εμφανίζει μια συγκρατημένη αλλά σαφή αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματος, με βασική γραμμή ότι ο Ερχιουρμάν δηλώνει πρόθυμος να διατηρήσει στενή συνεργασία με την Άγκυρα, παρότι στηρίζει την ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό.

ΚΥΠΕ