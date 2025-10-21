Βρέφος κλειδώθηκε σε όχημα στην Πάφο – Τίποτα επιλήψιμο δηλώνει η Αστυνομία

Ουδέν επιλήψιμο, αναφέρει ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου αναφορικά με το κλείδωμα παιδιού σε αυτοκίνητο.

Στις 09:00 περίπου το πρωί της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου δέχτηκε κλήση ότι βρέφος εγκλωβίστηκε στο όχημα της μητέρας του που βρίσκονταν σε περιοχή της Κάτω Πάφου.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που μετέβησαν στην σκηνή και κατάφεραν να ανοίξουν το όχημα από το παράθυρο του οχήματος που ήταν μισάνοικτο, απεγκλώβισαν το βρέφος και ακολούθως το παρέδωσαν στη μητέρα του.

Όπως σημειώνει ο κ. Νικολάου, η μητέρα βρίσκονταν στην σκηνή, μόλις είχε αποβιβαστεί από το όχημα της και φέρεται «να κλείδωσε κατά λάθος τα κλειδιά του οχήματος μέσα σε αυτό».