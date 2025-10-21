Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βρέφος κλειδώθηκε σε όχημα στην Πάφο – Τίποτα επιλήψιμο δηλώνει η Αστυνομία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσία μετέβησαν στην σκηνή και κατάφεραν να ανοίξουν το όχημα

Ουδέν επιλήψιμο, αναφέρει ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου αναφορικά με το κλείδωμα παιδιού σε αυτοκίνητο.

Στις 09:00 περίπου το πρωί της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου δέχτηκε κλήση ότι βρέφος εγκλωβίστηκε στο όχημα της μητέρας του που βρίσκονταν σε περιοχή της Κάτω Πάφου.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που μετέβησαν στην σκηνή και κατάφεραν να ανοίξουν το όχημα από το παράθυρο του οχήματος που ήταν μισάνοικτο, απεγκλώβισαν το βρέφος και ακολούθως το παρέδωσαν στη μητέρα του.

Όπως σημειώνει ο κ. Νικολάου, η μητέρα βρίσκονταν στην σκηνή, μόλις είχε αποβιβαστεί από το όχημα της και φέρεται «να κλείδωσε κατά λάθος τα κλειδιά του οχήματος μέσα σε αυτό».

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΒΡΕΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα