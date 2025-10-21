Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα «κατηγορία» στο ζεύγος Ελληνοκυπρίων στο «δικαστήριο» του Τρικώμου

Ο «εισαγγελέας» πρόσθεσε την «παράβαση του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου» στο «κατηγορητήριο»

Νέα «κατηγορία» προσήψε στο ζεύγος Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο ο «εισαγγελέας» σήμερα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, εκτός από την «κατηγορία» για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» που αντιμετώπιζαν οι δύο Ε/κ, ο «εισαγγελέας» της υπόθεσης, που είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του, πρόσθεσε στο «κατηγορητήριο» το «αδίκημα» της «παραβίασης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου».

Οι δύο Ε/κ δεν αποδέχθηκαν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά «κατηγορία».

Ο «εισαγγελέας» υποστήριξε στο «δικαστήριο» ότι μέσω του γραμματέα της κτηματομεσιτικής εταιρείας Royal, Αλτάν Ουζούνογλου, οι δύο Ε/κ παρέλαβαν παράνομα δεδομένα ακινήτων και χρονολογικά στοιχεία μεταβίβασης, που ανήκουν σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες για περιουσίες τους.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί και στο «δικαστήριο» θα παρουσιαστούν τρία άτομα, ένας ένστολος «αστυνομικός» και δύο με «πολιτική» περιβολή.

ΚΥΠΕ

