Νέα «κατηγορία» στο ζεύγος Ελληνοκυπρίων στο «δικαστήριο» του Τρικώμου

Νέα «κατηγορία» προσήψε στο ζεύγος Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο ο «εισαγγελέας» σήμερα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, εκτός από την «κατηγορία» για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» που αντιμετώπιζαν οι δύο Ε/κ, ο «εισαγγελέας» της υπόθεσης, που είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του, πρόσθεσε στο «κατηγορητήριο» το «αδίκημα» της «παραβίασης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου».

Οι δύο Ε/κ δεν αποδέχθηκαν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά «κατηγορία».

Ο «εισαγγελέας» υποστήριξε στο «δικαστήριο» ότι μέσω του γραμματέα της κτηματομεσιτικής εταιρείας Royal, Αλτάν Ουζούνογλου, οι δύο Ε/κ παρέλαβαν παράνομα δεδομένα ακινήτων και χρονολογικά στοιχεία μεταβίβασης, που ανήκουν σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες για περιουσίες τους.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί και στο «δικαστήριο» θα παρουσιαστούν τρία άτομα, ένας ένστολος «αστυνομικός» και δύο με «πολιτική» περιβολή.

ΚΥΠΕ