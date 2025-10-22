Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναβολή για τις 26 Φεβρουαρίου 2026 πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης Τάττη-Καραχάν

Στην προηγούμενη δικάσιμο στις 20 Ιουνίου 2025, οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Αναβολή για τις 26 Φεβρουαρίου του 2026, πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που αφορά τη σύλληψη του δημοσιογράφου Γιώργου Τάττη και του πολιτικού ακτιβιστή Οζ Καραχάν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου 2024.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, από το δικηγορικό γραφείο Ευστάθιου Ευσταθίου, η δικαστής Αντριάνα Σολομωνίδου, που έχει αναλάβει την υπόθεση, είχε άλλη υποχρέωση ενώπιον του Κακουργιοδικείου και συνεπώς ο δικαστής που ήταν σήμερα στο Επαρχιακό για την υπόθεση, έδωσε αναβολή ώστε η δίκη να συνεχιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με δικαστή την κ. Σολομωνίδου.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή των δύο κατηγορουμένων σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν οι Τάττης και Καραχάν επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό απέναντι από την εξέδρα των επισήμων στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης. Ακολούθησε επεισόδιο με μέλη της Αστυνομίας, το οποίο κατέληξε στη σύλληψή τους.

Στην προηγούμενη δικάσιμο στις 20 Ιουνίου 2025, οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

