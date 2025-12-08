Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Εκατεβήκαν οι ποταμοί»: Άνοιξαν οι ουρανοί σε όλη την Κύπρο - Ζωντάνεψαν ακόμη και μικροί καταρράκτες (ΒΙΝΤΕΟ)

Header Image

Ο Byron θα παραμείνει στη Κύπρο μέχρι την Πέμπτη, ενώ Κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ.

Μετά την ανομβρία του φθινοπώρου, ο καιρός άλλαξε... πρόσωπο, με την κακοκαιρία BYRON, να φέρνει επιτέλους ευεργετικές βροχές και στην Κύπρο.

Από το βράδυ του Σαββάτου, αλλά ειδικότερα χθες Κυριακή, βίντεο κατέκλεισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνες που προκαλούν χαρά, αφού οι ποταμοί -όπως λέμε στα κυπριακά- εκατεβήκαν, ενώ καταρράκτες μικροί και μεγάλοι ζωντάνεψαν μετά από καιρό. Μάλιστα στο Τρόοδος, επιβαιώθηκαν οι προβλέψεις και έπεσαν και τα πρώτα χιόνια.

Δείτε βίντεο από διάφορα μέρη της Κύπρου, που δημοσιεύθηκαν στην σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ:

 

 

 

 

