Σε κρίση επιβίωσης οι αγρότες λόγω έλλειψης νερού – Ρίχνουν ευθύνες στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ηχητικό)

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση των αγροτών εν μέσω κρίσης νερού κρούει ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Κυριάκος Καϊλάς, με παρέμβασή του στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, επισημαίνοντας την αποτυχία των αρμόδιων αρχών και την ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του πρωτογενούς τομέα.

Ευθύνες στο Τμήμα Υδάτων και «το μεγαλύτερο έγκλημα»

Ο Καϊλάς καταλόγισε σοβαρές ευθύνες στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, λέγοντας ότι «απέτυχε παταγωδώς να ενημερώσει τους ανωτέρους του για την κατάσταση». Κατά τον ίδιο, η κρίση δεν είναι τωρινή, «το πρόβλημα υπήρχε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παύση λειτουργίας των αφαλατώσεων, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο έγκλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά το πολιτικό», καθώς, όπως είπε, «θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πλήρως τις ανάγκες ύδρευσης».

Κίνδυνος κατάρρευσης του πρωτογενούς τομέα

Ο πρόεδρος του Παναγροτικού υπογράμμισε ότι οι αγρότες, και κυρίως οι νέοι που ενθαρρύνθηκαν να επενδύσουν, βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο. «Δεν μπορείς να αφήνεις τον κόσμο εκτεθειμένο και να τον αποζημιώνεις μόνο για ένα χρόνο το εισόδημά του», δήλωσε, προειδοποιώντας πως «θα κλείσουν επιχειρήσεις και θα καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας». Πρόσθεσε ότι τα έργα που υλοποιούνται «κατευθύνονται μόνο προς την ύδρευση και όχι προς την άρδευση», γεγονός που εντείνει την αγωνία των παραγωγών.

«Το 11% στα φράγματα είναι... με τη λάσπη»

Αναφερόμενος στα αποθέματα νερού, ο Καϊλάς μίλησε για παραπλανητική εικόνα. «Χτες μας είπαν ότι υπάρχει 11% απόθεμα νερού στα φράγματα, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η λάσπη», είπε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε δε ότι «αν δεν σταματήσουμε τώρα, στο τέλος θα καταστραφούν και τα συστήματα άρδευσης, γιατί η λάσπη φράζει τα αυλάκια».

Υπεράντληση και κακοί σχεδιασμοί

Ο πρόεδρος σημείωσε πως ακόμα και οι αγρότες που διαθέτουν ιδιωτικές γεωτρήσεις «έχουν υπεραντλήσει λόγω περικοπών, με αποτέλεσμα η θάλασσα να έχει εισχωρήσει στα αποθέματα». Παράλληλα, επέκρινε τη διαχρονική κακοδιαχείριση, υπενθυμίζοντας ότι «παλαιότερα πληρώναμε μέχρι και 8 ευρώ το κυβικό μέτρο νερού από τα πλοία-δεξαμενές και το πετάγαμε στη θάλασσα». Ως παράδειγμα κακού σχεδιασμού, ανέφερε το φράγμα στην Τερσεφάνου. «Φτιάξαμε το φράγμα», σημείωσε, «αλλά δεν φροντίσαμε να συνδέσουμε τον αγωγό που θα μετέφερε ανακυκλωμένο νερό στη Λάρνακα για άρδευση. Χρειάζονται ακόμα δύο χρόνια για να γίνει αυτό».

Πιθανή δοκιμή «σποράς νεφών»

Σε ερώτηση ακροατή για τη μέθοδο τεχνητής βροχόπτωσης, ο Καϊλάς επιβεβαίωσε ότι το θέμα έχει τεθεί στον Υπουργό Γεωργίας. «Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα», ανέφερε. Ωστόσο, πρόσθεσε, «πιστεύω πως αξίζει να δοκιμαστεί, ακόμα και αν κοστίζει δέκα εκατομμύρια». Σημείωσε δε ότι ακόμα και 50 χιλιοστά βροχής μπορούν να ανακουφίσουν μεγάλες εκτάσεις.

Έκκληση για εξοικονόμηση και συλλογική ευθύνη

Ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου κάλεσε όλους τους πολίτες «να συνειδητοποιήσουν πως η σπατάλη νερού είναι καταστροφή για τον τόπο μας». Τόνισε την ανάγκη απλών καθημερινών ενεργειών, όπως η μείωση της κατανάλωσης στο σπίτι και η αποφυγή περιττού ποτίσματος δημόσιων χώρων. «Βλέπουμε κοινότητες να ποτίζουν τα γκαζόν τη στιγμή που ο αγρότης έχει το νερό του κομμένο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», σημείωσε. Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι «η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα θα φέρει μεγάλες συνέπειες για όλους μας» και υπογράμμισε πως «πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες, γιατί αυτοί φέρνουν το φαγητό στα σπίτια μας».