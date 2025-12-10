Κυπριακό: Σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης στοχεύει ο Χριστοδουλίδης - Συναντάται αύριο με Γιοχάνες Χαν

Σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν θέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ως έναν από τους βασικούς του στόχους, όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι στη σύναξη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα τεθούν στο επίκεντρο θέματα ουσίας του Κυπριακού και η ανασκόπηση της προόδου των ΜΟΕ των δύο τελευταίων διασκέψεων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αύριο στις 8.15πμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν ένας στόχος που ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσωπικά είχε θέσει από την πρώτη στιγμή και η επίτευξη ενός απεσταλμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποστολή και οι όροι εντολής του δημιουργούν μια πρόσθετη διπλωματική ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και ασφαλώς προσφέρεται προς αξιοποίηση».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι «η συνάντηση βεβαίως θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη ημέρα για το Κυπριακό». Όπως είπε, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κα Ολγκίν. Υπενθύμισε ότι «αύριο στις 3.15μμ το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει κοινή επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων μαζί με τον κ. Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη». Η επίσκεψη αυτή, είπε, «είναι μια κίνηση με ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα, ένα κοινό μήνυμα που εκπέμπεται. Είναι υπόμνηση της κοινής ευθύνης αλλά και του κοινού χρέους απέναντι σε όλες τις οικογένειες που αναζητούν δικαίωση και στέλνει το μήνυμα της αποφασιστικότητας ότι η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων μας παραμένει αμείωτη και διαρκής».

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί «η κοινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του κ. Έρχιουρμαν και της κας Ολγκίν, μια συνάντηση που αποκτά βαθιά σημασία, αν αναλογιστούμε ότι εδώ και χρόνια έχει να γίνει μια κοινή συνάντηση στη χώρα μας προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τους δύο ηγέτες». Όπως πρόσθεσε, «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέρχεται σε αυτή την κοινή συνάντηση με ένα και μοναδικό στόχο, αυτή η συνάντηση να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι αρχές, οι αξίες και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο ίδιο πλαίσιο, «στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας στις συζητήσεις είναι να τεθούν στο επίκεντρο θέματα ουσίας που άπτονται του Κυπριακού και ασφαλώς η σύγκληση της επόμενης πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν, όπως ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ έχει προαναγγείλει, ενώ αναμένεται να γίνει και ανασκόπηση της προόδου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνηθεί κατά τις δύο τελευταίες πολυμερείς διασκέψεις».

«Με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο σε αυτή τη συνάντηση», ανέφερε.

Για λόγους προγραμματισμού, «μετά την κοινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης κ. Ντιάν, με την ευκαιρία της λήξης του έτους», ενώ την Παρασκευή «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου για το αποτέλεσμα των τελευταίων του επαφών».

Σε ερώτηση για την επιμονή του κ. Έρχιουρμαν στις τέσσερις προϋποθέσεις, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος χθες… δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις». Υπογράμμισε ότι «στο Κυπριακό αν πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι η διατήρηση του μοναδικού πλαισίου που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα… αυτό το οποίο πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο όλων είναι ο ειλικρινής διάλογος και η παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων και κυρίως η πλήρης εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφορικά με την πρόσβαση σε πιθανούς χώρους μαζικών τάφων, ο Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «το μήνυμα που στέλνουμε… είναι ότι ακριβώς, ιδιαίτερα το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων δεν μπορεί να παραμείνει άλυτο και δεν μπορεί να παραμένει χωρίς την επίτευξη εκείνης της προόδου… ώστε οι οικογένειες των αγνοουμένων μας να νιώσουν τουλάχιστον σε ένα βαθμό δικαιωμένες».