Στα €6,7 δισ. αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα το δεκάμηνο 2025- Ηπιότερη η αύξηση εξαγωγών

Στα €6,7 δισ. ανήλθε το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 σε σχέση με €5,6 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ήταν €11,3 δισ. σε σύγκριση με €10 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ήταν €4,6 δισ. σε σύγκριση με €4,4 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Οκτώβριος

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2025 μειώθηκαν κατά 8,9% στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €1,3 δισ. τον Οκτώβριο 2024. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €654,8 εκατ. και από τρίτες χώρες €498,5 εκατ. σε σύγκριση με €653,2 εκατ. και €613,3 εκατ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2024. Οι εισαγωγές τον Οκτώβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €106,5 εκατ. έναντι €82,5 εκατ. τον Οκτώβριο 2024. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2025 ήταν €388,9 εκατ. σε σύγκριση με €446,8 εκατ. τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 13,0%.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €108,6 εκατ. και προς τρίτες χώρες €280,3 εκατ., σε σύγκριση με €95,2 εκατ. και €351,6 εκατ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2024. Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €46,1 εκατ. έναντι €52,9 εκατ. τον Οκτώβριο 2024.