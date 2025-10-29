Ο Βύρων Βύρωνος Εκπρ. Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας - Αναλαμβάνει στη θέση της Κυριακής Λαμπριανίδου η οποία αποχωρεί

Αλλαγή σκυτάλης στη θέση της Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, καθώς η Κυριακή Λαμπριανίδου αποχωρεί από το ρόλο που κατείχε τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα σε νευραλγική υπηρεσία του Σώματος.

Σε μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους, η κα. Λαμπριανίδου εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, «σε νευραλγική υπηρεσία της Αστυνομίας, με βάση τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα, συνεχίζοντας με αφοσίωση την προσφορά μου».

Τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει από τις 3 Νοεμβρίου 2025 ο Αναπληρωτής Ανώτερος Υπαστυνόμος Βύρων Βύρωνος, ο οποίος μετατέθηκε σήμερα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού – Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Ο κ. Βύρωνος υπηρετούσε μέχρι πρότινος στη Σχολή Λοχιών Αστυφυλάκων, όπου κατείχε τη θέση του Διοικητή Τμήματος.

Ο επίσημος διορισμός του νέου Εκπροσώπου Τύπου αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστοκλή Αρναούτη τις επόμενες ημέρες. Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο εσωτερικών μετακινήσεων και αναδιαρθρώσεων του Σώματος, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνιακής παρουσίας και της διαφάνειας της Αστυνομίας προς το κοινό.