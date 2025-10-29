Εργα στους αυτοκινητόδρομους το επόμενο διάστημα

Εργα θα διεξάγει το Τμήμα Δημοσίων Εργων στους αυτοκινητόδρομους το προσεχές διάστημα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, και την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της εξόδου προς Κοτσιάτη μέχρι την έξοδο Βιομηχανικής Ιδαλίου.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι κλειστές και οι τρεις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λευκωσία, σε μήκος 3χλμ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη μια λωρίδα κυκλοφορίας στο απέναντι ρεύμα που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης, λόγω των πιο πάνω εργασιών, θα κλείσει η είσοδος/έξοδος από και προς Κοτσιάτη και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της επόμενης εξόδου της Βιομηχανικής Ιδαλίου, και, ακολούθως, από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1).

Επίσης από την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, θα εκτελούνται εργασίες καθαρίσματος του οδοστρώματος της κεντρικής λωρίδας των Αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) και Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2) με σάρωθρο μηχάνημα, και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, από τις 22:00 μέχρι και τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), από τα Φώτα Καλησπέρα μέχρι και τη Σκαρίνου, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό.

Το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025, από τις 22:00 μέχρι και τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1)m από τη Σκαρίνου μέχρι τα Φώτα Καλησπέρα, με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία. Την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, από τις 22:00 μέχρι και τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2), και στις δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με το Τμήμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το σάρωθρο θα κινείται διαρκώς, συνοδευόμενο από δύο οχήματα με φωτεινή σηματοδότηση και από περιπολικό της Αστυνομίας, για λόγους ασφαλείας τόσο των εργαζομένων όσο και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Περαιτέρω από την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά εκτός Κυριακών, μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θα εκτελούνται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τα ερείσματα και τα πρανή στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Αγίας Νάπας, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμβου, και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, και την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση δύο ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Δένειας-Λευκωσίας (Α9), και στις δύο κατευθύνσεις, από τον κυκλικό κόμβο της Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σε κάθε σημείο το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600μ. περίπου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοίνωσε επίσης ότι έως και τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά εκτός Κυριακής, μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θα εκτελούνται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και για μάζεμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τα ερείσματα και τα πρανή στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Αθηένου, και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Τέλος από την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά εκτός Κυριακών, μεταξύ των ωρών 07:30-15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού επενδυμένων αυλακιών στα ερείσματα τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου, για μήκος 1χλμ. ανά φορά. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.