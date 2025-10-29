Προσχέδιο ν/σ για το όριο 40% στις μισθολογικές δαπάνες των Δήμων παρουσιάζει ο ΥΠΕΣ την Πέμπτη στη Βουλή

Προσχέδιο νομοσχεδίου για οριστική επίλυση του θέματος με το όριο του 40% που τίθεται για τις μισθολογικές δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών δαπανών των Δήμων, θα παρουσιάσει αύριο στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ύστερα από σύσκεψη με εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη κατά την οποία συζητήθηκαν τα αιτήματα της ΕΔΚ και των συντεχνιών, και ιδιαίτερα ο τρόπος υπολογισμού του ορίου του 40% για τις μισθολογικές δαπάνες των Δήμων, ο κ. Ιωάννου είπε ότι ξεκαθαρίστηκε στις συντεχνίες πως «δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθεί οποιοσδήποτε (σ.σ. από τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)».

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ετοιμαστεί ένα προσχέδιο τροποποίησης της νομοθεσίας που αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ορίου του 40% των μισθολογικών δαπανών των Δήμων.

«Θα το παρουσιάσουμε αύριο στη Βουλή και μετά θα πάει Νομική Υπηρεσία, για να οριστικοποιηθεί το θέμα διότι υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία στο τι λογίζονται ως έξοδα», πρόσθεσε.

Οπότε, συνέχισε, «πρέπει να το διευκρινίσουμε, για να μην υπάρχει αυτός ο προβληματισμός είτε από τους Δήμους είτε από τους εργαζόμενους».

Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι διασαφηνίστηκε προς την Ένωση Δήμων Κύπρου ότι «και το θέμα που αφορά τη χορηγία των δρόμων τα €15 εκ. θα δοθούν του χρόνου ως ήταν η δέσμευση, όπως και σε ό,τι αφορά και τα διαφυγόντα έσοδα από την αδειοδότηση ως την αρχική μας συμφωνία».

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, «έχω εισηγηθεί - και νομίζω υπάρχει και η πρόθεση - να γίνει μια διεργασία τον επόμενο χρόνο, ούτως ώστε αυτά τα θέματα να οριστικοποιηθούν με τροποποίηση νομοθεσίας».

Ανέφερε ότι «υπάρχει το δεδομένο πρόβλημα ότι η νομοθεσία ως έχει ψηφιστεί είναι προβληματική, με την έννοια ότι καθορίζει συγκεκριμένο ποσό, τα €117 εκ.».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι πρώτη η Κυβέρνηση «έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτό είναι μια στρέβλωση, διότι με την πάροδο του χρόνου τα €117 εκ. αξίζουν πολύ λιγότερα από ό,τι αξίζουν σήμερα».

Ανέφερε επίσης ότι το ποσό για τα κονδύλια για τους δρόμους και την αδειοδότηση δεν είχαν προβλεφθεί.

«Άρα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε με μια τροποποίηση» και αυτές «ήταν και οι δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει πέρσι, να επαναξιολογηθεί σε 2-3 χρόνια», ανέφερε και πρόσθεσε πως «τη δέσμευσή μας την τηρούμε».

Ο ΥΠΕΣ είπε ότι «και πέρσι και φέτος και για το 2026, έχουν προβλεφθεί αυτές οι δαπάνες και πρόθεση είναι μετά από συζήτηση να καταλήξουμε στο πώς θα οριστικοποιηθούν με τροποποίηση από το 2027 και μετέπειτα».

Εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, αφού ευχαρίστησε αρχικά τον Υπουργό Εσωτερικών για τη σημερινή «εποικοδομητική συνάντηση», είπε ότι συμφώνησαν «το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια ενδελεχή συζήτηση, αφού διασφαλίσαμε ότι τα ποσά που αφορούν τους δρόμους, την αδειοδότηση και έργα στις Κοινότητες θα καταβληθούν, να κάνουμε μια σοβαρότατη συζήτηση».

«Η θέση της Ένωσης Δήμων – και σίγουρα δεν θέλουμε να τοποθετηθεί σήμερα ο Υπουργός - είναι ότι πρέπει η κρατική χορηγία που αφορά τους Δήμους, όπως προβλέπεται και από τη Χάρτα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, να διασυνδεθεί με ποσοστό επί του Κρατικού Προϋπολογισμού», πρόσθεσε.

Ο κ. Ξυδιάς είπε ότι η Ένωση Δήμων είναι στη διάθεση της Κυβέρνησης να υποβάλει προτάσεις «με θετικό πνεύμα, για να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε προβλήματα» και πρόσθεσε πως «και το Υπουργείο και εμείς, θέλουμε ουσιαστικά να εξυπηρετούμε τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Αφού μεταφέρονται αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει να διασφαλίζεται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Άρα είναι κοινός στόχος και οφείλουμε να βρούμε λύσεις», είπε ο κ. Ξυδιάς, λέγοντας πως υπάρχει η διάθεση για να επιλυθεί το ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του 40%, ο κ. Ξυδιάς είπε πως θα αναμένεται η αυριανή ενημέρωση της Επιτροπής Εσωτερικών και εξέφρασε την πεποίθηση πως «με την πρωτοβουλία του Υπουργού θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

«Προχωρούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα, γιατί πραγματικά η μεταρρύθμιση πρέπει να επανέλθει στους στόχους της, να εξασφαλίζει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους για να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά αρμοδιότητες προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών», ανέφερε, προσθέτοντας πως «και σε αυτό έχει να κερδίσει και το κεντρικό Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία είπε σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού του ορίου του 40% για τις μισθολογικές δαπάνες των Δήμων, πως «ο νόμος περιλαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως δαπανών για την εργασία σε σχέση με τις πάσης φύσεως δαπάνες του κάθε Δήμου».

«Ζητήσαμε να εφαρμοστεί πάνω σε μια μόνιμη βάση η συμφωνία που είχαμε κάνει πέρσι» και «ο Υπουργός δεσμεύτηκε να μας δώσει μια τελική απάντηση μέχρι αύριο, οπότε στην περίπτωση που έχουμε μια θετική προσέγγιση από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών, νομίζω ότι το θέμα που μας αφορά επιλύεται», πρόσθεσε.

Είπε πως «δεν τίθεται και δεν συζητείται καμία απόλυση προσωπικού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και πρόσθεσε πως «αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το μήνυμα πρέπει να πάει καθαρά προς όλους τους εργαζόμενους».

«Θέλουμε η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει», ανέφερε και πρόσθεσε πως οι όποιες αλλαγές χρειάζονται, να γίνουν προς την προοπτική της βελτίωσης της λειτουργίας της μεταρρύθμισης κατά τρόπο που όλοι οι δημότες να έχουν καλύτερες υπηρεσίες, αποτελεσματικότερες και στην καλύτερη τιμή».

«Θέλουμε ξεκάθαρα η μεταρρύθμιση να λειτουργεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί προς όφελος των δημοτών», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο Νίκος Γρηγορίου, Γενικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, είπε ότι «ως συνδικαλιστικό κίνημα υπογράψαμε μνημόνιο με τον προηγούμενο Υπουργό και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ότι συμφωνούμε στη μεταρρύθμιση, νοουμένου ότι καμιά απόλυση και καμιά μείωση δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν θα επισυμβεί ένεκα της μεταρρύθμισης της τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Σε αυτή τη βάση και με αυτή τη θέση πέρσι έχουμε κάνει μια συλλογική συμφωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Δήμων που έφευγαν από τη θέση ότι στον υπολογισμό του 40% θα υπολογίζονταν οι πάσης φύσεως δαπάνες, ως μια υποχώρηση να βρεθεί λύση», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η λύση βρέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού που εφαρμόστηκε πέρσι και έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ομαλή τη συνέχεια της μεταρρύθμισης».

Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είπε ακόμη ότι σε περίπτωση που η περσινή ρύθμιση γίνει σεβαστή, τότε είναι μια λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών να κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ρύθμιση στο θέμα.

«Φέτος ξανά τα δυο Υπουργεία με τις αμφιταλαντεύσεις τους, βάζουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε και πρόσθεσε πως «έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα και οι δύο συντεχνίες ότι σε περίπτωση που η περσινή ρύθμιση γίνει σεβαστή, τότε είναι μια λύση στο πρόβλημα και δεσμεύτηκε Υπουργός ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουμε με αυτή τη ρύθμιση».

Σε αντίθετη περίπτωση, συνέχισε, «το έχουμε διαμηνύσει ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέτοχοι η μεταρρύθμιση να πηγαίνει λάθος».

Ο κ. Γρηγορίου κάλεσε την Κυβέρνηση «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην προκαλέσει αναστάτωση στην πορεία της μεταρρύθμισης στην Αυτοδιοίκηση».

«Η περσινή ρύθμιση εξηγούσε αυτό που λέει στον νόμο πάσης φύσεως δαπάνες με ποιον τρόπο θα υπολογίζεται το εργατικό κόστος και περιλαμβάνει και τις αγορές υπηρεσιών για σκοπούς αναπτυξιακών έργων, με έναν τρόπο που ήταν τεκμηριωμένος και αποδεκτός και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την Ένωση Δήμων», κατέληξε.

ΚΥΠΕ