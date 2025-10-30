Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για τρεις μήνες κλειστοί δρόμοι στη Λευκωσία λόγω εργασιών

Οι οδηγοί θα πρέπει επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας.

Σήμερα 30 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες της Β’ φάσης του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 30 - Παλλουριώτισσα», η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες στις οδούς Αταλάντης και Ιάσιου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, που θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας.

Οι οδηγοί θα πρέπει επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας προστίθεται και αναφέρει ότι, οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ρυθμίζονται επί τόπου με κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (NextGenerationEU), αναφέρεται τέλος.

