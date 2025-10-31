Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μετά την πατάτα… ήρθε το Χαλούμι στο Πισσούρι!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Αυτή τη φορά στο χωριό Πισσούρι της Επαρχίας Λεμεσού, το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην κατασκευή και τοποθέτηση ενός μεγάλου ομοιώματος χαλουμιού.

Τη «δόξα» της πατάτας Ξυλοφάγου φαίνεται να «ζήλεψαν» και άλλες κοινότητες της Κύπρου, που ακολουθούν πλέον το ίδιο «μοντέλο» για προβολή της κοινότητάς τους, δημιουργώντας μεγάλες κατασκευές με το παραδοσιακό προιόν που παράγει το χωριό.

Το εν λόγω «γλυπτό» τοποθετήθηκε ήδη έξω από το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας εκεί όπου μόλις πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί το μουσείο που θα φέρει την ονομασία «Σπίτι του Χαλουμιού».

Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένη και απομένουν μερικές ακόμα εργασίες. Όπως πληροφορούμαστε αποτελεί δωρεά πρώην Κοινοτάρχη του χωριού, την οποία αποδέχτηκαν με χαρά.

