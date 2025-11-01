Δεύτερη δίκη εντός δίκης για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αποφάσισε τη διεξαγωγή και δεύτερης δίκης εντός δίκης για την υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με κατηγορούμενη τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια Ewa Isabella Kunzel. Η διεξαγωγή νέας δίκης εντός δίκης ήταν αίτημα της υπεράσπισης της κατηγορούμενης, μετά την απόφαση το...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!