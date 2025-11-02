Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Λευκωσία - Εξαφανίστηκε ο οδηγός, στη ΜΕΘ ο 28χρονος

Στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κατέληξε 28χρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού, μετά από τροχαίο, χθες το απόγευμα, στη Λευκωσία. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες προς εντοπισμό εμπλεκόμενου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή της σύγκρουσης, ενώ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, ο 28χρονος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 5.40 το απόγευμα χθες Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025, στον δρόμο Γερίου-Αγλαντζιάς (λεωφόρος Αθαλάσσης), όπου ο 28χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι - συσκευή προσωπικής κινητικότητας, κατευθυνόμενος προς την Αγλαντζιά.

Σε σημείο του δρόμου παρά την είσοδο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, στο ύψος της περιοχής Άρωνας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 28χρονος χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέλειψε να σταματήσει για να παράσχει βοήθεια και εγκατέλειψε τη σκηνή με το όχημά του.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου, που μετέφερε τον 48χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 48χρονος έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο σώμα και στο αριστερό του πόδι. Αφού διασωληνώθηκε κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της οδικής σύγκρουσης, παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες πρόκλησης της, καθώς και οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οδηγού και του αυτοκινήτου του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λευκωσίας, στον τηλεφωνικό αριθμό 22-802023 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460. Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.