Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ρόλο πλανητάρχη - Θέλει να ιδρύσει ΝΑΤΟ ή ΟΑΣΕ στη Μέση Ανατολή

Η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντικό θέμα γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή καθώς και κομβικής σημαίας για την ολοκλήρωση της ΕΕ.

Προσφωνώντας το 21st Annual Economist Cyprus Summit, που διεξάγεται στην Λευκωσία, ο Πρόεδρος είπε ότι «η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη για την επίλυση του Κυπριακού, την μορφή της λύσης, το περιεχόμενο της λύσης, δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή καθώς και κομβικής σημαίας για την ολοκλήρωση της ΕΕ».

Εξέφρασε υπερηφάνεια γιατί όπως είπε, η χώρα μας αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται για αυτό που πραγματικά της αξίζει, αναγνωρίζεται ως ένα ασφαλές λιμάνι σε μια ταραχώδη και γεωστρατηγικής σημασίας γειτονιά, ένας κόμβος συνδεσιμότητας και συνεργασίας μεταξύ τριών ηπείρων, ένα κράτος με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό που είναι συνάμα ένας αξιότιμος, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος υπευθυνότητας σταθερός και συνεπής παράγοντας στην περιοχή, που αποτελεί μέρος των λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος βαδίζει στο μονοπάτι της υπευθυνότητας με σαφείς στόχους και επιδιώξεις χωρίς τις όποιες αμφιταλαντεύσεις και τολμά να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Εργαζόμαστε, σημείωσε ο Πρόεδρος, «και μπορεί να ακούγεται μεγαλεπίβολος ο στόχος, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ωρίμανσης των αναγκαίων πολιτικών συνθηκών για τη σύσταση ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας ενός αν θέλετε ΟΑΣΕ ή ΝΑΤΟ της ευρύτερης Μέσης Ανατολής που θα αναδεικνύει τα οφέλη μέσα από την συνεργασία όλων μας μέσα από την προώθηση της πεφιεφερειακής συνεργασίας".

Για το Κυπριακό είπε ότι «η υπεύθυνη, εξωστρεφής και πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική σε συνάρτηση με τη προσπάθειά μας για ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας μας εσωτερικών - οικονομία, κράτος δικαίου καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις - αλλά και εξωτερικών, έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και της βασικής μας εθνικής προτεραιότητας, την ενίσχυση της προσπάθειάς μας για απελευθέρωση και επανένωση της χώρας μας».

Ανέφερε ότι η ενεργός διπλωματία, οι περιφερειακές μας συνεργασίες, οι ανθρωπιστικές μας πρωτοβουλίες, η γεωπολιτική μας αξιοπιστία, η αναβάθμιση του ρόλου της εικόνας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο επηρεάζει άμεσα και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού «και αυτή η στρατηγική μας έχει συμβάλει καθοριστικά στο να υπάρξει και πάλι διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό μετά από επτά χρόνια στασιμότητας».

«Το βλέπουμε μέσα από το ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΕ για την προώθηση της διαδικασίας επίλυσης, το βλέπουμε μέσα από τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, το βλέπουμε μέσα από τον διορισμό μιας πολιτικής προσωπικότητας από μέρους της ΕΕ, το βλέπουμε από τις συναντήσεις που έγιναν είτε σε τριμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο, και όλα αυτά που προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο διάστημα», είπε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αυτή η κινητικότητα δεν είναι τυχαία είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ευθύνης, συνέπειας, μεθοδικότητας στην βάση πάντα συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, πρόσθεσε, «που σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ, δεν υποβαθμίζω, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση πάντα στο πλαισιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μια λύση που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε και το σύνολο των δυνατοτήτων και των προοπτικών της χώρας μας».

