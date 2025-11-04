Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξανά στο μικροσκόπιο οι Κεντρικές Φυλακές

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Τα σοβαρά κρούσματα εγκληματικότητας, τα προβλήματα λειτουργίας στις Κεντρικές Φυλακές και οι συνθήκες κράτησης θα απασχολήσουν την κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με δύο ξεχωριστά θέματα που ενέγραψαν βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Στην εξίσωση προστίθενται και πρόσφατα περιστατικά

Τα πρόσφατα περιστατικά και τα χρόνια ζητήματα που προκύπτουν στις Κεντρικές Φυλακές θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο της Επιτροπής Νομικών. Δύο διαφορετικά θέματα που έχουν εγγραφεί από βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ θα συζητηθούν στην αυριανή συνεδρία. Τα τελευταία επεισόδια, που για ακόμη μια φορά εκθέτουν το σωφρονιστικό ίδρυμα, θα απασχολήσουν τη Βουλή, σε μια προσπάθεια ν...

