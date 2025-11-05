Γαλλία: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο νησί Ολερόν - 9 τραυματίες

Ένας οδηγός παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, στον Ατλαντικό, την Τετάρτη, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους πριν συλληφθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές σε ανάρτησή του στο X.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

Ο 35χρονος ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (στα αραβικά «Ο Θεός είναι ο Μεγαλύτερος») όταν συνελήφθη από την αστυνομία, δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας, Αρνό Λαραΐζ, στην εφημερίδα Sud Ouest.

Τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Ντολύς ντ’Ολερόν, Τιμπό Μπρετσκόφ, στο BFM TV. Ο Νουνιές ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας – μερικά γαλλικά μέσα ενημέρωσης αργότερα ανέφεραν ότι αυτό ίσχυε για τέσσερις από αυτούς.

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο ύποπτος να αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές.

Το BFM ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και παραβάσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας της Γαλλίας δεν ήταν αρμόδια για την έρευνα σε αυτό το στάδιο, ενώ η εισαγγελία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Με πληροφορίες από Reuters