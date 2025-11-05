Γαλλία: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο νησί Ολερόν - 9 τραυματίες

Για άλλες οκτώ ημέρες στο κελί οι τρεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

Ο ύποπτος είναι περίπου 30 ετών και είναι γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και συνδέεται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Ένας οδηγός παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, στον Ατλαντικό, την Τετάρτη, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους πριν συλληφθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές σε ανάρτησή του στο X.

Ο 35χρονος ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (στα αραβικά «Ο Θεός είναι ο Μεγαλύτερος») όταν συνελήφθη από την αστυνομία, δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας, Αρνό Λαραΐζ, στην εφημερίδα Sud Ouest.

Τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Ντολύς ντ’Ολερόν, Τιμπό Μπρετσκόφ, στο BFM TV. Ο Νουνιές ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας – μερικά γαλλικά μέσα ενημέρωσης αργότερα ανέφεραν ότι αυτό ίσχυε για τέσσερις από αυτούς.

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο ύποπτος να αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές.

Το BFM ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και παραβάσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας της Γαλλίας δεν ήταν αρμόδια για την έρευνα σε αυτό το στάδιο, ενώ η εισαγγελία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Με πληροφορίες από Reuters

