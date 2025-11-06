Σκηνικό ανατροπής: Οι πλαστές πινακίδες δείχνουν τον εκτελεστή του Δημοσθένους - Σιωπή από Αρχηγείο, καταιγισμός εξελίξεων

Με τέσσερα μόνο πρόσωπα (ηλικίας 30, 58, 30 και 31) να εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμα στα χέρια της και εν αναμονή της μεταφοράς των άλλων δύο 28χρονων που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη (28χρονοι), συνεχίζονται οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Ταυτόχρονα, τρία πρόσωπα, που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, έχουν αφεθεί ελεύθερα, εκ των οποίων οι δύο χθες (45χρονος και 51χρονος) με απόφαση δικαστηρίου, που έστειλε και σαφή μηνύματα προς τις Αρχές. Χθες ανανεώθηκε η κράτηση για 3ο οκταήμερο δύο υπόπτων (30 και 58 ετών που συνδέονται με την αγορά της μοτοσυκλέτας), ενώ δόθηκε το πρώτο οκταήμερο κράτησης για έναν ακόμα, τον 31χρονο που, ενώ τελούσε υπό κράτηση για συνέργεια μετά τον φόνο, επανασυνελήφθη για την ουσία της υπόθεσης και μεταξύ άλλων για φόνο εκ προμελέτης.

«Κλειδώνουν» εκτελεστή

Μπορεί επισήμως ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, να προανήγγελλε από την Τρίτη νέες συλλήψεις, όμως για την ώρα έχουμε μόνο μια επανασύλληψη και δύο ακόμα ελεύθερους. Εκτός της δήλωσης αρχηγού, το Σώμα παραμένει εξαιρετικά φειδωλό και με ελάχιστες δηλώσεις για την υπόθεση, και ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει δημοσιογραφικές πληροφορίες και δημοσιεύματα.

Όπως έγραψε από χθες ο «Πολίτης», φαίνεται ότι στην Αστυνομία «κλειδώνουν» τον 31χρονο και ως εκτελεστή της δολοφονίας Δημοσθένους, αποδίδοντάς του -έστω ανεπίσημα- πολύ πιο σημαντικό ρόλο από όσα αναφέρθηκαν κατά την προσαγωγή του στο δικαστήριο. Ο 31χρονος Ελλαδίτης ομογενής από τη Γεωργία αρχικά είχε συλληφθεί για συνέργεια μετά τον φόνο, αφού παρείχε βοήθεια στον 28χρονο παιδικό του φίλο για να διαφύγει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αστυνομία τού αποδίδει ότι είναι το πρόσωπο που απέκρυψε τα ρούχα που φορούσε ο 28χρονος κατά τη διάπραξη των αδικημάτων. Ο 31χρονος είναι επίσης και ξάδελφος με τον άλλον 28χρονο που έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη.

Παραμένει άγνωστο τι είναι αυτό που έκανε τις Αρχές να θεωρούν ότι «βρήκαν» τον εκτελεστή, υπάρχει όμως σωρεία ανακριτικού έργου που δεν έχει αποκαλυφθεί στο δικαστήριο, ενώ αναμένονται και σημαντικές εξελίξεις από τα τηλεπικοινωνιακά. Από την εξίσωση δεν μπορεί να βγει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που αφορά τον 31χρονο και ίσως έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Πλαστές πινακίδες

Τη σύνδεση του κλεμμένου Mitsubishi Colt, που εντοπίστηκε κοντά στην οικία Δημοσθένους τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, με τους υπόπτους κατάφεραν να πετύχουν οι ανακριτές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ο 31χρονος στις 26 Σεπτεμβρίου πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα στη Λεμεσό όπου ζήτησε να του κατασκευάσουν δύο ίδιες πινακίδες οχήματος, που έφεραν τους ίδιους αριθμούς με τους πλαστούς που εντοπίστηκαν στο κλοπιμαίο όχημα.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο 31χρονος πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα και ζήτησε δύο πινακίδες με συγκεκριμένους αριθμούς εγγραφής. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ζήτησε να δει τον τίτλο ιδιοκτησίας και ο ύποπτος τής ανέφερε ότι θα τον προσκόμιζε αργότερα. Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της, παρέλαβε αργότερα τις πινακίδες, χωρίς να παρουσιάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας. Το εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με τον ανακριτή, γειτνιάζει και με την οικία του 31χρονου υπόπτου.

Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κατά τη διαδικασία αιτήματος της Αστυνομίας για την προσωποκράτηση του 31χρονου, αυτή τη φορά για το σύνολο της υπόθεσης (εκτός της συνέργειας για την οποία τελούσε υπό κράτηση). Ταυτόχρονα, στην ίδια διαδικασία η Αστυνομία αιτήθηκε την ανανέωση της κράτησης για 3η φορά του 30χρονου και του 58χρονου που σχετίζονται με την αγορά της μοτοσυκλέτας.

Ο εξεταστής ανέφερε πως υπήρξαν καταθέσεις που υποδεικνύουν ότι ο 30χρονος κρατούμενος επικοινώνησε από τις Κεντρικές Φυλακές, χρησιμοποιώντας εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, με συγκεκριμένο άτομο και το ρώτησε αν ενδιαφερόταν «να βγάλει 200 ευρώ». Όταν εκείνος συμφώνησε, του ζήτησε να έλθει σε επαφή με τον 30χρονο ύποπτο, τον οποίον και συνέδεσε μαζί του, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τον εντοπισμό μοτοσυκλέτας που θα μεταφερόταν στη Λάρνακα. Ωστόσο, αφού δόθηκαν οι οδηγίες και έγινε η σχετική επικοινωνία, ο 30χρονος τελικά τον παρότρυνε να μην προχωρήσει, καθώς «δεν ήταν για καλό σκοπό».

Ελεύθεροι άλλοι δύο

Στο μεταξύ νωρίτερα χθες, διατάχθηκε όπως αφεθούν άμεσα ελεύθεροι ο 45χρονος και ο 51χρονος. Στη πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι δεν προστέθηκε κανένα νεότερο στοιχείο, ούτε κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση του 45χρονου. Ταυτόχρονα, η δικαστής σημείωσε ότι δεν υπάρχει σύνδεση του υπόπτου με τη σκηνή του φόνου ή άλλη σκηνή που να εμπλέκεται, προσθέτοντας δε ότι σε αυτό το σημείο (εννοεί 3η ανανέωση) η εύλογη υπόνοια είναι πιο αδύνατη και η μαρτυρία που υπάρχει δεν θεμελιώνει υπόνοια. «Η πιθανότητα και μόνο εύρευσης από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δεν δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση», ανέφερε η δικαστής.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τα τηλεπικοινωνιακά, είπε ότι υπάρχουν 14 επαφές χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση για το τι ακριβώς θα ελεγχθεί, ούτε ο ρόλος ούτε υπάρχει χρονική συνάφεια. Καταλήγοντας εξήγησε ότι το ανακριτικό έργο μπορεί να συνεχιστεί αλλά στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει λόγος για να παραμείνει ο 45χρονος υπό κράτηση.

Όσο αφορά τον 51χρονο, το δικαστήριο στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην έλλειψη νέας μαρτυρίας. «Δεν παρουσιάστηκαν δεδομένα ενώπιόν μου ότι ο ύποπτος σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος θα υπάρξει επηρεασμός μαρτύρων, καταστροφή τεκμηρίων και επηρεασμός ερευνών». Σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 2ου, αναφέρθηκε ότι η αναμονή αποτελεσμάτων δεν μπορεί να δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση.