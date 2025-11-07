Μη παραδοχή στις κατηγορίες απάντησε ο 55χρονος για απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα 7 Νοεμβρίου ο 55χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας. Στην σημερινή δικάσιμο ο 55χρονος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό.

Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο κατηγορίας Γ 8 εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Στην σημερινή δικάσιμο μετά το νέο μαρτυρικό υλικό που έχει δώσει από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου στον δικηγόρο υπεράσπισης του 55χρονου Χρίστο Χατζηλοϊζου, ο 55χρονος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σημειώνεται πως η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο 55χρονος.

Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Το περιστατικό συνέβη στις 21:45 του Σαββάτου, στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.