Τα SUPERHOME CENTER παρουσιάζουν τη νέα εφαρμογή επιβράβευσης «mySUPERHOME» Κάθε αγορά μετράει - και επιστρέφει αξία!

Η αλυσίδα καταστημάτων SUPERHOME CENTER παρουσιάζει τη νέα εφαρμογή mySUPERHOME, ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιβράβευσης που προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν cashback έως και 2% σε κάθε αγορά, με εύκολο και άμεσο τρόπο, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να κερδίζουν ακόμη μεγαλύτερα ποσά cashback μέσα από ειδικές προσφορές.

Με στόχο να κάνει τις αγορές πιο αποδοτικές και συμφέρουσες, η εφαρμογή επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών με πραγματικά οφέλη που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επόμενες αγορές. Το ποσό cashback συγκεντρώνεται αυτόματα και ο χρήστης μπορεί να το παρακολουθεί και να το εξαργυρώνει οποιαδήποτε στιγμή, απευθείας από την εφαρμογή.

Προνόμια μελών mySUPERHOME.

Με το mySUPERHOME, κάθε αγορά αποκτά μεγαλύτερη αξία. Τα βασικά προνόμια περιλαμβάνουν:

Κερδίζετε Cashback σε κάθε αγορά: Εξασφαλίστε έως και 2% επιστροφή χρημάτων σε κάθε αγορά στα Superhome Center, απλά σκανάροντας το barcode της εφαρμογής στο ταμείο.

Εύκολη και άμεση εξαργύρωση: Χρησιμοποιήστε το ποσό cashback που έχετε συγκεντρώσει για να μειώσετε το σύνολο των επόμενων αγορών σας, γρήγορα και χωρίς διαδικασίες.

Οι αποδείξεις σας… πάντα μαζί σας: Ξεχάσατε την απόδειξη; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Όλες οι αποδείξεις αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή, λειτουργώντας και ως ψηφιακή εγγύηση για τα προϊόντα σας.

Αποκλειστικές προσφορές & προνόμια: Οι χρήστες της εφαρμογής απολαμβάνουν ειδικές προσφορές και προνόμια αποκλειστικά για μέλη.

Επιπλέον όφελος για όλους τους πελάτες:

Το πρόγραμμα cashback λειτουργεί πέρα και πάνω από τις υφιστάμενες προσφορές που ήδη απολαμβάνουν οι πελάτες στα καταστήματα Superhome Center. Με άλλα λόγια, οι πελάτες συνεχίζουν να επωφελούνται από τις κανονικές εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες, ενώ το cashback προστίθεται ως ένα επιπλέον όφελος — καθιστώντας κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα.

Η εφαρμογή mySUPERHOME είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store και στο Google Play.

Γίνετε μέλος σήμερα και ξεκινήστε να κερδίζετε με κάθε σας αγορά!

Για περισσότερες πληροφορίες: Αναζητήστε το mySUPERHOME App