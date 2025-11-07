Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στο Βερολίνο στις 14/11 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με τον Καγκελάριο Μερτς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον Eκπρόσωπο, η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη 13.00 (τοπική ώρα Γερμανίας) .

O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει στο Βερολίνο στις 14 Νοεμβρίου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Aναπληρωτής Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε.

Σύμφωνα με τον Eκπρόσωπο, η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη 13.00 (τοπική ώρα Γερμανίας) και με το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ο κ. Χίλε πρόσθεσε πως στη συνάντηση θα συζητηθούν κυρίως οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, καθώς από τις αρχές του έτους η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα