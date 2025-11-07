Στο Βερολίνο στις 14/11 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με τον Καγκελάριο Μερτς

O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει στο Βερολίνο στις 14 Νοεμβρίου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Aναπληρωτής Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε.

Σύμφωνα με τον Eκπρόσωπο, η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη 13.00 (τοπική ώρα Γερμανίας) και με το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ο κ. Χίλε πρόσθεσε πως στη συνάντηση θα συζητηθούν κυρίως οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, καθώς από τις αρχές του έτους η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΚΥΠΕ