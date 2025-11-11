«Χρυσά» ίχνη πρόδωσαν διαρρήκτη - Έκλεψε τάματα από εκκλησία, εντοπίστηκαν και ναρκωτικά στη κατοχή του

Στη σύλληψη 41χρονου άνδρα προχώρησε η Αστυνομία Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, στις 8 Νοεμβρίου διαρρήχθηκε οικία στη Λευκωσία, απ’ όπου κλάπηκαν, μεταξύ άλλων, ένα ρολόι και μία τσάντα. Δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου, καταγγέλθηκε διάρρηξη σε εκκλησία της περιοχής, με τους δράστες να αφαιρούν τάματα που βρίσκονταν σε εικόνα.

Από τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων προέκυψε μαρτυρία που έστρεψε τις υποψίες προς τον 41χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας. Κατά την έρευνα στην οικία του, εντοπίστηκαν διάφορα χρυσαφικά καθώς και ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ, συνεχίζουν τις εξετάσεις.