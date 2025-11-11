Φωτιά σε όχημα ενοικιάσεως στον Ύψωνα, πιθανόν κακόβουλη ενέργεια λέει η Αστυνομία

Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα της Τρίτης σε όχημα ενοικιάσεως, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στον Ύψωνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα σήμερα έγινε αντιληπτή φωτιά σε όχημα ενοικιάσεως, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στον Ύψωνα. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εκ πρώτης όψεως, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται να πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος, προστίθεται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

ΚΥΠΕ