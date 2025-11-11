Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης προσκάλεσε το Movember Van για ξυρίσματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Φιλανθρωπική εκδήλωση στα γραφεία του επιτελείου του υποψήφιου του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό

Στην εκστρατεία Movember θα συμμετάσχει ο υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ Λεμεσού Γιώργος Καραϊσκάκης, ο οποίος διοργανώνει ειδική εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το ειδικό Movember Van θα βρίσκεται στο γραφεία του επιτελείου του υποψηφίου βουλευτή, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 142, στη Λεμεσό, ώστε να πραγματοποιηθούν ξυρίσματα ανδρών για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης.

Υπενθυμίζεται ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του προστάτη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

