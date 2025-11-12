Καταπλακώθηκε από το γεωργικό του ελκυστήρα 80χρονος σε χωριό της Πάφου

Ογδοντάχρονος κάτοικος Δρύμου έχασε την ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το γεωργικό του ελκυστήρα.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, 80χρονος Ελληνοκύπριους κάτοικος χωριού της επαρχίας Πάφου ο οποίος από το πρωί είχε μεταβεί με το τρακτέρ στο περιβόλι του και δεν είχε επιστρέψει στην κατοικία του , αναζητήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε δρομολόγια που συνήθως ακολουθεί και εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα βάθος τριών μέτρων περίπου παραπλεύρως αγροτικού δρόμου εγκλωβισμένος κάτω από το τρακτέρ του.

Η σωρός του άτυχου 80χρονου, είπε ο κ. Νικολάου, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος στον άτυχο 80χρονου διερευνώνται από την τροχαία Πάφου.

Επίσης αναμένεται από την ιατροδικαστική υπηρεσία, όπως είπε, να ανακοινώσει το χρόνο της διενέργειας της νενομισμένης νεκροτομής επί της σωρού του 80χρονου.

Φώτο: Το τρακτέρ του άτυχου 80χρονου