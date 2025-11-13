Έρχεται απότομη ψυχρή «βουτιά» το Σάββατο - Ο Μιχάλης Μούσκος για τις βροχές και το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο και παροδικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές φέρνει ο καιρός του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τον Μιχάλη Μούσκο, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, που μίλησε στον «Πολίτη». Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά, με άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο φθινοπωρινή λιακάδα παρά βροχερό Νοέμβρη.

Όπως εξηγεί ο κ. Μούσκος, το Σάββατο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να φτάνουν γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, δηλαδή αρκετά πιο κάτω από τις τιμές των προηγούμενων ημερών. «Η πτώση θα είναι απότομη, κυρίως εξαιτίας ψυχρότερων αερίων μαζών που θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την περιοχή», αναφέρει ο λειτουργός. Ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδας κυρίως νότια του Τροόδους προς τη Λεμεσό, ενώ στο υπόλοιπο νησί θα επικρατούν διαστήματα με ήλιο και αραιές νεφώσεις.

Η εικόνα αλλάζει γρήγορα, καθώς από την Κυριακή ο καιρός σταθεροποιείται, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά, φτάνοντας τους 25 με 26 βαθμούς στο εσωτερικό. «Ουσιαστικά από την αρχή της εβδομάδας, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά προχωρημένο Νοέμβριο. Δεν αναμένονται βροχές τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας», υπογράμμισε ο κ. Μούσκος.

Ξεδίψασε η Λευκωσία

Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι βροχοπτώσεις ήταν αξιόλογες κυρίως στα ορεινά της Λευκωσίας και στην ίδια τη Λευκωσία, όπου καταγράφηκαν 35 χιλιοστόμετρα. Στον μετεωρολογικό σταθμό Αθαλάσσας μετρήθηκαν 15 χιλιοστόμετρα, ενώ στις ανατολικές ορεινές περιοχές η βροχή κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα. Σήμερα Πέμπτη σημειώθηκαν βροχές στη Λάρνακα, και το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν φαινόμενα στα παράλια, πριν το σύστημα απομακρυνθεί πλήρως. Ο Μιχάλης Μούσκος ανέφερε ότι, παρά τις τελευταίες βροχές, το ποσοστό βροχόπτωσης Νοεμβρίου φτάνει μόλις στο 17% της κανονικής, με τα φαινόμενα της Τετάρτης να ανεβάζουν προσωρινά το ποσοστό στο 21%. «Είναι νωρίς ακόμη για συμπεράσματα, αλλά χρειάζονται αρκετά επεισόδια βροχής για να φτάσουμε στα φυσιολογικά επίπεδα του μήνα», σημείωσε. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ο καιρός την επόμενη εβδομάδα θα είναι γενικά αίθριος, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και καμία ένδειξη νέου συστήματος βροχών. «Μετά την πρόσκαιρη δροσιά του Σαββάτου, επιστρέφουμε σε ήπιες και ευχάριστες συνθήκες. Ο Νοέμβριος φαίνεται να συνεχίζει με ήλιο», κατέληξε ο κ. Μούσκος.

Ο καιρός αναλυτικά

Αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, που το πρωί πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, σε περιοχές νοτίως του Τρόοδους και στα νότια παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις απογευματινές ώρες πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, στις νότιες περιοχές του Τροόδους.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιάΤο Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά, για να κυμανθεί κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται αισθητή άνοδος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.