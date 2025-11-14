Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μόνο μέσω κυβερνητικής πύλης η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου από 19/11

Για την πρόσβαση στην κυβερνητική πύλη gov.cy απαιτείται η δημιουργία προφίλ φυσικού προσώπου καθώς και η ταυτοποίησή του.

Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μόνο μέσω της διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης θα μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Στοιχείων Στρατεύσιμου όσοι στρατεύσιμοι (γεννηθέντες το 2008 και 2009) δεν προχώρησαν στην υποβολή της, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Οι ταυτοποιηθέντες ανήλικοι που υποβάλλουν Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμου, δύνανται εφεξής να αιτούνται άδεια εξόδου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή άδειας εξόδου», η οποία τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ιστορικό (Ιστορικό Συναλλαγών) τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου (22417130, 22417131, 22417135), Λεμεσού (25413366, 25413368, 25369850), Αμμοχώστου – Λάρνακας (24625376, 24411300, 24411302) και Πάφου (26933270, 25413949).

ΚΥΠΕ

