Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Κύπρος για τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρώτο βήμα επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς 16 κράτη μέλη που δεν αποχώρησαν από τη Συνθήκη, μετά την έξοδο της Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στο πρώτο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, ζητώντας με επιστολή από 16 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, να αποσυρθούν άμεσα από τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη (Energy Charter Treaty, ECT). Η απόφαση έρχεται μετά την επίσημη απόσυρση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Euratom από τη συνθήκη, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου 2025.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα 15 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία), παραμένουν συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη, παρά την απόφαση της ΕΕ να αποχωρήσει. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ECT δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τους σύγχρονους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ενώ η ενέργεια και οι επενδύσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες από σήμερα για να απαντήσουν στις επιστολές και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολογημένη γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω νομικά μέτρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα