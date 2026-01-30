Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Κύπρος για τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στο πρώτο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, ζητώντας με επιστολή από 16 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, να αποσυρθούν άμεσα από τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη (Energy Charter Treaty, ECT). Η απόφαση έρχεται μετά την επίσημη απόσυρση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Euratom από τη συνθήκη, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου 2025.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα 15 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία), παραμένουν συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη, παρά την απόφαση της ΕΕ να αποχωρήσει. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ECT δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τους σύγχρονους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ενώ η ενέργεια και οι επενδύσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες από σήμερα για να απαντήσουν στις επιστολές και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολογημένη γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω νομικά μέτρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ